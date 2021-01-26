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Kredi danışmanından ön ödeme uyarısı

Kredi danışmanından ön ödeme uyarısı
Kredi danışmanından ön ödeme uyarısı

Bireysel kredi başvurularında ön ödeme talep eden firmalar veya kişilerin kredi danışmanı olmadığını belirten uzmanlar, kredi kullanılmadan hiçbir şekilde ön ücret ödenmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar ayrıca hergün yüzlerce kişinin bu şekilde dolandırıldığını belirterek vatandaşları uyardı.

Kredi danışmanları bireysel kredi başvurularında ön ödeme talep eden firmalara ve kişilere karşı vatandaşları uyardı. Her kişinin kredibilitesi farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, kredi onaylanması için sadece puan, sigorta veya emeklilik baz alınmadığını belirtti. 

Türkiye'de tüm kredi çeşitleri ile ilgili tüm bankalar kredi çalışması yaparken bunların sadece 18 tanesi bireysel kredi verdiğine değinen uzmanlar, bankaların politikaları birbirinden çok farklı olduğunu vurguladı. 

Kişi kendi kriterlerine uygun bankaya başvurmazsa kredi kullanmasının zor olacağını belirten Kredi Uzmanı Ayhan Işıklı, “İşte biz danışmalar burada hizmete giriyoruz. Kişinin kriterlerine uygun bankaya başvurması ve krediyi kullanabilmesini sağlıyoruz. Güvenilir ofisi ve çalışma sistemi olan kredi danışmanlık firmaları, müşterilerine en doğru ve en karlı kredileri sunmakla birlikte adeta bir banka gibi çalışma yürütmektedirler. Hatta farklı bir mesai harcarlar. Amaçları yalnızca kredi kullandırmak değildir. Bu kapsamda doğru ve karlı kredileri de bulmaya çalışırlar. Kredi danışmanlık firmalarında en çok dikkat etmeniz gereken husus memnun müşteri referansları ve ön ödeme talep edip etmediğidir. Her kredi danışmanlık hizmeti kredi almanızı sağlayamaz. Ön ödeme talep eden firmalar veya kişiler kredi danışmanlık şirketi değildir. Hiçbir şekilde itibar edilmemelidir. Kredinizi kullanmadan hiçbir hizmet bedeli ödemeyin. Hergün yüzlerce kişi bu şekilde dolandırılıyor” sözlerine yer vererek vatandaşları uyardı.  

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