Kremlin: "Putin, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine yönelik garanti istedi"

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'in video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği 2 saat 1 dakika süren görüşmesine yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Biden ile Putin'in Haziran 2021'de Cenevre'de düzenlenen Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarının uygulanmasını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, "Rusya ile ABD arasında ortaya çıkan ikili ilişkiler ve diğer sorunlar dikkate alındığında en üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının ve Cenevre ruhunun korunmasının önemine dikkat çekildi. Bu bağlamda Başkanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında iki ülkenin ittifakına değindi. O dönem yapılan fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini ve ittifakın bugünün gerçeklerinde temaslar kurmak ve birlikte çalışmak için örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladılar" denildi.

"Putin, Kiev'in Donbass'taki provokasyonları konusunda ciddi endişelerini dile getirdi"

Putin ve Biden'ın Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi görüştüğü aktarılarak, "Görüşmede ağırlıklı olarak Ukrayna'nın iç kriziyle ilgili sorunlar ve barışçıl bir çözümün tartışmasız temeli olan 2015 Minsk anlaşmalarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmemesi yer aldı. Rusya Devlet Başkanı bazı örneklere yer vererek Minsk anlaşmalarının ve Normandiya formatında varılan anlaşmaların Kiev yönetimi tarafından tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan Kiev'in yıkıcı tutumundan bahsetti ve Kiev'in Donbass'taki provokasyonları konusunda ciddi endişelerini dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

"Putin NATO'nun doğuya doğru genişlememesi için garanti istedi"

ABD Başkanı Biden'ın ise Rus birliklerin Ukrayna sınırlarına yakın noktalardaki hareketliliğini "tehditkar" olarak nitelendirdiği ve gerilimin daha da tırmanması durumunda ABD ve müttefiklerinin uygulamaya hazır olan yaptırımlarından bahsettiği kaydedildi. Açıklamada, "Buna karşılık Vladimir Putin, Ukrayna topraklarını işgal etmek ve sınırlarımızda askeri gücü arttıranın NATO olması nedeniyle sorumluluğun Rusya'nın omuzlarına yüklenmemesi gerektiğini vurguladı" denildi.

Putin'in görüşmede NATO'nun doğuya doğru genişlememesi ve silah sistemlerinin Rus sınırlarına konuşlandırılmaması konusunda garanti istediği vurgulandı.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri de ele alındı

Putin ve Biden'ın İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı ele aldıkları belirtilirken, Putin'in ilk anlaşmaların uygulanması çağrısında bulunduğu aktarıldı. Liderlerin Kasım ayı sonunda Viyana'da başlayan görüşmelerinin taraflar arasında kabul edilebilir kararlar alınması yönünde umutlarını dile getirdiği ifade edildi.

Putin'den diplomatik misyonlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması teklifi

Görüşmede Rusya-ABD arasındaki ikili ilişkilerin de ele alındığı aktarılarak, "İkili meseleler masaya yatırıldı. İş birliğinin hala tatmin edici bir durumda olmadığı belirtildi. Bu özellikle her iki ülkenin 'kısıtlanmış' diplomatik misyonlarının çalışmalarında yaşadıkları zorluklarda kendini gösteriyor. Vladimir Putin tüm bunların, 5 yıl önce büyük çaplı kısıtlamalar, yasaklar ve Rus diplomatların toplu sınır dışı edilmesini uygulamaya başlayan Amerikan makamlarının uygulamalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Rus tarafı, diplomatik misyonların işleyişine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırmayı önerdi" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Başkanlar, uluslararası güvenlik ve istikrarı koruma konusundaki özel sorumluluklarını dikkate alarak Rusya ve ABD'nin diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri yönünde görüş bildirdiler" ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak