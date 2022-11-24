Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ermenistan, KGAÖ'de kalacak'

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Liderler Zirvesi'ne, yayınlanan ortak bildiriye imza atmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan damga vurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaşanan krize ilişkin yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın KGAÖ'de kalıp kalmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Zirvenin zorluklarla geçtiğini ifade eden Peskov, "Ermenistan, KGAÖ'de kalacak. Zirve, tüm zorluklara, liderlerin konuşmalarına ve her konuda anlaşmaya varılmamasına rağmen bir kez daha bu formata ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu etkinlik, KGAÖ'ye ihtiyaç olduğunu ve örgütün kabiliyetini sergiledi” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması sağlanması için bazı nüansların müzakere edilmesi gerektiğini de sözlerine ilave eden Peskov, "Bu başlıca görev. Bu görevin yerine getirilmesi için birbirimizle yarışa girmeden maksimum çaba harcamalıyız. İki ülkenin barış anlaşmasını imzalamasına yardımcı olmalıyız. Bu nüansların hala müzakere edilmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

KGAÖ ortak bildirisine imza atmamıştı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşen KGAÖ Liderler Zirvesi'nin en dikkat çeken konusu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın toplantı sonrası liderler tarafından imzalanan ortak bildiriye katılmaması olmuştu. Ortak karar için 17 maddelik taslak sunulurken, Paşinyan 15 maddede anlaşma sağlandığını 2 maddeyi ise reddeddiğini söylemişti. Azerbaycan'ın, "saldırgan devlet" olarak tanımlanmamasına tepki gösteren Paşinyan'ın ortak bildiriye imza atmaması nedeniyle KGAÖ Liderler Zirvesi'nde ortak bildiri yayınlanmamıştı.

Kremlin tarafından yayınlanan görüntüde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil diğer ülke liderlerinin belgeyi imzaladığı, Paşinyan'ın ise imzalamadığı görülmüştü.

Erhan Altıparmak

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