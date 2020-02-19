Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu en kötü senaryo olur'

Moskova'da görüşen Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki sürece dair bir sonuca varamamasının ardından Türkiye'nin Şam rejimine karşı operasyon hazırlığında olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İddialarla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki Suriye hükümeti güçlerine karşı askeri operasyon yapmasının en kötü senaryo olacağı söyledi. Bir gazetecinin, Erdoğan'ın Suriye'de operasyon talimatı vermesi halinde Rusya'nın tavrının ne olacağı sorusuna cevap veren Peskov, “En kötü senaryoları ele almayalım. Meşru otoritelere ve Suriye silahlı kuvvetlerine bir operasyon söz konusu olduğunda bu elbette en kötü senaryo olur” dedi.

Erhan Altıparmak

