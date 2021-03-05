Kremlin'den ABD'nin Rusya'ya yönelik kimyasal silah iddialarına yalanlama

ABD'nin, Rusya'nın kimyasal silah bulundurduğu yönündeki iddialarına Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov tarafından açıklama geldi. Rusya'nın anlaşmalara bağlı olarak kimyasal silah envanterini imha ettiğini söyleyerek ABD'nin söz konusu iddialarını yalanlayan Peskov, "Washington, topraklarımızda kimyasal silah bulunduğunu iddia ederek temelsiz ve mesnetsiz suçlamalar öne sürüyor. Bu iddiaları doğrulayan somut bir veri yok ve olamaz. Çünkü Rusya uzun zaman önce kimyasal silah envanterini imha etti" dedi.

Peskov, Rusya'da kimyasal silahların program dahilinde kaldırıldığını vurgulayarak, "Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ndeki yükümlükleri kapsamında kimyasal silah üretimiyle ilişkilendirilebilecek tüm programlar kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

ABD ile İngiltere'nin, Rus muhalif Alexei Navalny'nin zehirlendiği yönündeki açıklamaları ve farklı bir suçtan tutuklanmasıyla ilgili Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulayacağı iddialarına cevap veren Peskov, "Rusya, bunu anlıyor ve dikkate alıyor. Ülkemiz, vatandaşlarımız ve işletmelerimizin çıkarlarını korumak için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz" diyerek, her türlü ihtimalin üzerinde durduklarını ifade etti.

Erhan Altıparmak