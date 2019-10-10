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Kremlin'den açıklama: 'Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz'

Kremlin'den açıklama: 'Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz'
Kremlin'den açıklama: 'Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını belirten Uşakov, siyasi durumun göze alınarak operasyonların sürmesi gerektiğini aktardı. Suriye Anayasa Komisyonu oluşturulması gibi anlaşmaların zarar görmemesi gerektiğini belirten Uşakov, “Tüm etnik grupların durumları gözönüne alınarak operasyonlarda tedbirli olunması gerekir” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele ve Suriye'de barışı sağlamak için ortak çabalarla oluşturulan uluslararası anlaşmaların kilit unsurlar olduğunu ifade eden Uşakov, “Her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği gözönüne alınmalı” dedi.

Erhan Altıparmak

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