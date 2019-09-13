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KTÜ'deki patlama korkuttu

KTÜ'deki patlama korkuttu
KTÜ'deki patlama korkuttu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kanuni Kampüsü içinde inşaat alanındaki patlama paniğe neden oldu. Patlamanın inşaat alanındaki dinamit patlatılmasından kaynaklandığı öğrenilirken olay sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KTÜ'de yurtların bulunduğu inşaat alanında meydana gelen patlama kısa süreli paniğe neden oldu. Olayın duyulmasının ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, polis ekipleri de bölgede hemen araştırma yaparak patlamanın nedenini öğrenmeye çalıştı.
Yapılan incelemede patlamanın inşaat alanındaki dinamit patlatılmasından kaynaklandığı öğrenilirken bölgede kısa süreli panik yaşandı. Olayda kimsenin yaralanmamasıyla ekipler normale dönerken incelemenin sürdüğü belirtildi.

Gökmen Şahin
 

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