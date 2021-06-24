Küçükçekmece'de gence ailesinin gözleri önünde silahlı saldırı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi.

İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen maskeli iki kişi, husumetli oldukları 19 yaşındaki Yunus Aydın'ın dükkanının önüne geldi. Maskeli şahıslar yanlarından çıkardığı silahla Aydın'a doğru ateş açmaya başladı. Şahısların saldırı düzenledikleri sıktığı 19 yaşındaki gence bir mermi göğsüne, bir mermi karnına 6 tanesi de ayaklarına isabet etti. Ağır yaralanan genç birden yere yığılırken, dükkanda duran ağabeyi Ufuk Aydın ise onu yerden kaldırmaya çalıştı. Gencin babası ise saldırganların yakalanması için arkalarından koştu.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen arkadaşının aracıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine polis sevk edilen polis ekipleri ise incelemenin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan ağır yaralı gencin ağabeyi Ufuk Aydın, “Şimdi aralarında husumet var da, husumetin ne olduğunu bilmiyoruz. O gün ailem le duruyorduk beraber. Sonra ben babam içeri girdik, kardeşim kapının önündeydi. Ben arka taraftaydık, birden kardeşimin bağırdığını duyduk. Bir kapıdan çıkana kadar 8-10 el ateş edildi ve o tarafa doğru kaçmaya başladı, iki kişilerdi. Araba falan durdurduk ama duran olmadı, ambulans gelmedi. Gelene kadar kötü olurdu durum. Kimse durmadı, insanlık ölmüş. Barış diye bir kardeşimiz var o geldi, aldılar götürdüler hastaneye” dedi.

Kardeşinin durumunun iyiye gittiğini anlatan Aydın, “Şuan durumu iyiye gidiyor da, bir tanesini sağ göğsünden, bir tanesini karnından 6 tane de ayaklarından aldı. Şükür şuan durumu iyiye gidiyor. Hiçbir şey bilmiyoruz, vuranları da tanımıyoruz. Yakalandılar mı onu da bilmiyoruz, emniyet araştırıyor” diye konuştu.



Medeni Topaloğlu

