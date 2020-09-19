İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın
Küçükçekmece'de ilaç fabrikasında yangın

Küçükçekmece’de ilaç üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen 3 vatandaş kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17:30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir ilaç imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilaç imalathanesinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak içerde mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanları sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiyi ambulanslara alarak oksijen verdi.

Yangın esnasında yaşanan kısa süreli panik itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yatıştı. Yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Selim Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.