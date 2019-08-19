İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu

Küçükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu
Küçükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul Küçükçekmece’de bir depoya yapılan operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığın önlenmesi için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 17 Ağustos günü Küçükçekmece'de bir depoda kayıt dışı toplanan atık yağların depolandığı ve kaçak yollarla biyodizel akaryakıt imalatının yapıldığı bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler sonucu İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri depoya operasyon düzenledi. Operasyonda depoda bulunan Özbekistan uyruklu A.E., Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C. ile birlikte H.A. ve T.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 17 bin 400 litre kaçak biyodizel akaryakıt ele geçirildi. Polis merkezine götürülen yabancı uyruklu şüpheliler hakkında sınır dışı edilmek üzere gerekli yasal işlemler yapılırken, H.A ve T.A. isimli şüpheliler hakkında ise sevk edildikleri makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.