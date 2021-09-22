Küçükçekmece'de okula giden öğrenciye araba çarptı

Olay, bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir araç okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2'inci sınıf öğrencisi Kain Nuri K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç savrularak yere düştü. Yaralanan gencin yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, incelemenin ardından araç çekildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastanede tedavisi süren Kain Nuri K'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenciye yolun ortasında aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle genç savrularak yere düşüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.



Medeni Topaloğlu

