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Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı

Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı
Küçükçekmece'de servis aracı markete girdi: 3 yaralı

Küçükçekmece’de personel taşıyan servis aracı, frenin boşalmasıyla bir binanın altındaki dükkana girdi. Faciadan dönülen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Küçükçekmece'de sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Hakim E. idaresindeki 34 LNR 184 plakalı personel servis aracı, iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken freni boşaldı. Sürücü çevre güvenliği için servis aracını bir binaya doğru kırıp bir markete girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Faciadan kıl payı dönülen kazada serviste bulunan şoför Hakim E, Ceylan T. ve Hayrettin D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçta ve dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kaza anında güvenlik kameraları da kayıttaydı.

Kazaya tanık olan Abdullah Mecit, şok olduklarını belirterek, “Sabah işe gelirken freni boşalıyor, bilinçli olarak dükkana aracı kırıyor. Servis aracının içinde 3 kişi vardı, çok şükür bir şeyleri yoktu” dedi.

Armağan Yılmaz
 

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