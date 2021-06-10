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Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede

Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede
Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan İsrail mahkemesinde Silvan Mahallesi’nde yaşayan 2 ailenin evinden çıkartılmasına ilişkin duruşması gerçekleştirilirken mahkeme önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında yaşanan arbedede 2 Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı.

Kudüs'te İsrail mahkemesi önünde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede - Tıkla İzle

Kudüs'te bulunan Silvan Mahallesi'nde yaşayan 2 Filistinli ailenin evlerinden çıkarılması kararına ilişkin itiraz duruşması bugün İsrail mahkemesinde yapıldı. Duruşma devam ederken Silvan mahallesinde yaşayanlar da mahkeme önünde bir araya geldi. İsrail güçlerinin mahkeme önündeki Filistinlilere müdahale etmesi sonucu arbede yaşandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli yaralanırken, bir Filistinli de gözaltına alındı.

Mahkeme önünde tansiyon yükselirken İsrailli yetkililer, Filistinli ailenin itirazına ilişkin nihai karar için 8 Temmuz'a erteledi.

Jeries Bassier

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