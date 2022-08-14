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Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı
Kudüs'te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

İsrailli yetkililer, Filistin’in başkenti Kudüs’te silahlı kişiler tarafından bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan ve "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı. İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Otobüsün şoförü Daniel Kanievsky olayla ilgili, “Otobüs doluydu. Otobüs durağında durduktan sonra silah sesleri duydum. İnsanlar bağırmaya başladı ve bazıları yaralandı” dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" ve saldırıya karışan herkesin "sivillerimize verilen zararın bedelini ödeyeceğini" ifade etti.

Jeries Bassier

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