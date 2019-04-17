Küle dönen ormanlık alan 6 yılda yeşerdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi Kurular mevkinde 2013 yılında çıkan yangın büyük uğraşlar sonucunda söndürüldü. 30 Temmuz'da başlayan yangın saatte 38 km hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle ancak 2 gün sonra kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarına 10 helikopter, 3 uçak, 62 arazöz, 19 su ikmal aracı, 24 ilk müdahale aracı, 26 hizmet vasıtası, 10 dozer, 1 greyder olmak üzere toplam 155 kara ve hava aracı ve 500 yangın söndürme çalışanı ile müdahalede bulunuldu.

Toplam 197 saat 20 dakikalık çalışmanın ardından söndürülen yangında toplam bin 610,5 hektar alan kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü tarafından zarar gören sahalarda çalışmalar başlatıldı. Yangından zarar gören bin 610,5 hektar alana toplam 2 milyon fidan ekim ve dikimi yapılarak saha yeşile boyandı.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları