'Kulüpler Birliği niteliğini ve güvenilirliğini yitirmiştir'

Galatasaray Beylikdüzü Taraftar Derneği, bir alış-veriş merkezinde hizmete açıldı. Açılışa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Cengiz, açılışın ardından Kulüpler Birliği ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aynı sahada ölümüne mücadele etsek de saha dışında dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve doğruluktan yana olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, "Çok şaşırdık. Birincisi bütün kulüpler birlikteyiz, 17 kulüp dedi. Başkanının bu konuşmasına çok üzüldük. Oysa orada 17 kulüp yoktu. 17 kulüp değil, sadece 8 kulüp bildiriyi yayınladı. Yayınlayanlarda bildirinin son paragrafıyla asla hem fikir değiller. 10 kulüp yayınlamadı. Çoğunluk yayınlamadığı halde hala 17 kulüp yayınladı demek, hemen akabinde Galatasaray'a haber vermeliydik demesi başka bir garabeti ortaya çıkartıyor. Çağırmamız gerekliydi, unuttuk diyorsunuz. Siz zaten 17 kulüp diye yazmışınız, 18. yok. Galatasaray'a karşı değil diyorsunuz. Karşı değilseniz 18 kulüp yazacaktınız. Sonra olabilir bizi aramamış olacaktınız. Doğruluk, dürüstlük bunu gerektirir. Doğru olmak, dik durmak Bütün kulüpler de tepki verdi. Maalesef adı birlik olan ve birlik olması gereken oluşum birlik niteliğini ve güvenilirliğini yitirmiştir. Bize haber verseydi, özellikle kişilere yapılan hatayı düzeltmeye çalışırdık" diye konuştu.

"Neden daha önce gizli ve örtülü olarak maçlara verilmiyordu?”

Kendilerine asla ayrıcalık istemediklerini vurgulayan Mustafa Cengiz, "Biz hakemlerin yaptığı somut hataları gördüğümüzde diğer takımlara da yapılmasın dedik. Diğer hakemlere yıllardır kulüplere verilmeyen hakemlerin TFF belki de ilk defa doğru bir karar ile açıklıkla dinlendirmeye alması ilk defa oldu. Neden daha önce gizli ve örtülü olarak maçlara verilmiyordu ? Yıllardır bunu hepimiz biliyoruz. Gizli ve örtülü gitmesi daha mı iyiydi. Biz bu soruyu sormak hakkı kendimizde görüyoruz. Galatasaray bu tip organizasyonlarda sistemden yanadır" şeklinde konuştu.

"Metnin yazarı ve sahibini biliyoruz"

Kulüpler Birliği tarafından yayınlanan metnin sahibi olmadığını ifade eden Cengiz, "Medyada söylendiği gibi korsan bir bildiri hüviyeti taşıyor. Çünkü yazarı, sahibi belli değil. Aslında biz biliyoruz yazarı ve sahibi. Kimse dillendirmiyor. Kral çıplak ama söyleyen bizden başka ve diğer Anadolu kulüplerinden başka yok. Mutabakat yapılmışsa sözlü olarak zaptı olur. Kulüpler Birliği ve kulüp yönetimleri ciddi iştir. Rastgele söylenecek işler değildir. Yönetim kurulu kararı ise bizde yönetim kurulundayız. Islak imza olması gerekir o da yok. Ben yaptım demekle olmaz. Galatasaray olarak biz futbolu ciddiye alıyoruz. Kulüpler Birliği'ni de ciddiye alıyoruz. Bu hareket sadece Galatasaray büyük paydaşlardan biri olduğu için harekete geçmedik. Anadolu kulübe geçseydi aynı tepkiyi verirdik. Maalesef sanki Galatasaray'a karşı bir hareket olmuştur. Birlik hüviyetini bu noktada kaybetmiştir. Bugün katılmadılar, yarın katılırlar şeklinde bir yaklaşımı da hiç hoş bulmadığımızı camia olarak söylüyorum. Biz bütün paydaşların vicdanını rahatlatacak bir ortak çözümü bulunmadıkça bir daha asla Kulüpler Birliği'ne katılmayacağımız gibi bunda ısrar ederlerse başka gerekli, Türk futbolu için düzenleyici girişimlerde bulunacağımızı bildiririz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı kulüplerin açık ve net tehdidine tek laf yok"

Demokratik haklarını kullanarak, küfür ve aşağılama olmadan taleplerde bulunduklarını söyleyen Cengiz, "Bu hakemler dinlendirilmeli diyoruz. Bu hakemler diyologlarının kayıtlarını istedik. Kayıtlar için hala bize yanıt gelmedi. Yazılı TFF'ye başvurdu. IFAB'ın ikinci maddesi açık tartışmalı pozisyonlarda mutlaka vermek zorunda. Ülkenin futbolunu derinden sarsan bir olayda vermesi gerekirdi, vermedi. Bizim demokratik taleplerimiz cezaya tabi. Fakat bazı kulüplerin açık ve net tehdidine tek laf yok. Ben onlara ceza verilsin demiyorum. Sadece çifte standardı ifade ediyorum" dedi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

