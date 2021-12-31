Kumluca'da sel yaklaşık 2 bin dönüm seraya zarar verdi

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki gündür devam eden yağış gece dün gece etkisini daha da arttırdı.

Kum Mahallesi'nden geçen Üleşik Deresi'nin taşması nedeniyle çevresindeki seralar zarar gördü. Domates, patlıcan, salatalık seraları sular altında kaldı. Dere kenarındaki evlerde yaşayan üreticiler de tedbir amaçlı yakınlarının yanında geceyi geçirdi. Gün ağarınca seralarının yanına gelen üreticilerin, ürünlerinin su altında kaldığını gördü.

Çiftçiler, derenin taşıdığı çamurdan güçlükle yürüyebildi. Seraların içine dolan sular, motopomplar yardımıyla tahliye edilmeye çalışıldı. Çiftçiler patlıcan serasındaki suyu tahliye edebilmek için büyük çaba sarfetti. İlk belirlemelere göre bölgede 2 bin dönüme yakın sera alanının zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede çok sayıda narenciye bahçesinin de sular altında kaldığı belirtildi.

Yağışın kesildiği ilçede halen seraların içinde ve arasında suların olduğu görüldü. Bir seranın ise ortasından yıkıldığı gözlemlendi.

"Sel oldu"

Üretici Ramazan Tülü, hasadını yapmaya başladığı serasında çıplak ayaklarıyla girip kontrol yaptı.

Büyük üzüntü yaşayan Tülü, “Dün gece yoğun bir gece yaşadık. Felaket geldi, sel oldu. Buraya ortağım. Dere taşınca su seramıza doldu. Yan taraftaki serada yıkıldı. Bu bölgeye baya bir darbe oldu. Eylülde diktiğim domates kötü oldu, geçen yılda aynısını yaşamıştım” dedi.

"Çok aşırı sel geldi"

Dereden gelen sel sularının en fazla zarar verdiği çiftçilerden Turgut Özcan“ Burası gece 01.00 civarında çok aşırı şekilde bir sel geldi. Böyle bir şey görmedik. İlk kez kırmızı alarm verilmişti. Meteoroloji bildi. Seralarımıza geldik ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Allah korusunun kendin içinde olsun götürür. Domateslerim şuan su içinde. Domatesin bitkisi boyunca su vardı serada” diye konuştu.

Bölgedeki Üleşik Deresi, seraların arasındaki su, su tahliyesi yapmaya çalışan çiftçiler drone ile de görüntülendi.

İsa Akar - Gazi Taş

