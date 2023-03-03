Kuraklık nedeniyle barajlar boşalırken, Yusufeli Barajı doluyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesinin 78 metreyi bulduğu barajda, depolanan su miktarı 83 milyon metreküpe ulaştı. Su tutma işleminde 3 ay biterken, karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor. Baraj suları sanayi bölgesi sınırına gelirken, ilçede bazı iş yerlerinin taşınması için baraj kapakları yeniden açıldı. Hak sahibi olamayan bazı ev ve iş yeri sahipleri için yeni yerleşim yerinde inşaat devam ederken, kaymakamlık eski ilçede bulunan esnaflara 15 gün içinde taşınmaları için müddet verdi.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda, su tutma programına uygun şekilde geçtiğimiz aylarda, su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek 4 dip savak açılıp kapatılarak sorunsuz şekilde test edildi.

Yusufeli Barajı'nda enerji üretiminin yıl ortasında başlaması planlanıyor

275 metre yüksekliği ile dünyada 5. sırada olan baraj, enerji üretimine hazırlanıyor. 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su toplama hacmine sahip. Barajda su seviyesi 167 metreye ulaştığında enerji üretimi başlayacak. Mayıs sonu ya da haziranın ilk haftasında bu sürecin tamamlanmış olması ve enerji üretimine başlanması planlanıyor.

Adem Güngör

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