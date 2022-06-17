Kurtulmuş: 'Rusya ile Ukrayna arasında barış için tüm gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz'



Beykoz Belediyesi tarafından tarihi Türkiye-Polonya dostluğuna katkıda bulunmak, köyün 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak, meşhur ve leziz kirazını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Polonezköy Kiraz Festivali” başladı. 3 gün boyunca sürecek festivalde konserler, halk dansları gösterileri, panel ve bisiklet yarışıyla dostluk vurgusu yapılacak. Tarih, doğa ve eğlencenin buluşacağı festivalin açılışı Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda sevilen rock grubu Manga'nın konseriyle yapıldı. Manga, boğaz manzarasında klasik ve yeni parçalarını seslendirerek festivale coşku kattı. Ayrıca Polonyalı müzisyen ve sanatçı Monika Bulanda'nın da konser verdiği açılışta, Karadeniz Halk Dansları ve Polonya'dan gelen Krakowiacy Grubu'nun halk dansları gösterileri yer aldı. Festivalin açılış programına vatandaşların yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.

Festivalin 2. günü köy tarihine ışık tutacak “180 Yıllık Mazi Polonezköy” Paneli'ne ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner, Varşova Üniversitesi'nden Türkolog Dr. Marzena Godzinska ve köyün canlı tarihi Antoni Dohada'nın konuşmacı olarak katılacağı buluşmada köyün kuruluşu ve yakın tarihi masaya yatırılacak. Panelin ardından Yüksek Sadakat Grubu konser verecek ve halk dansları sergilenecek.

Festival Polonezköy Dostluk MTB Bisiklet Yarışı ile renklenecek

Kiraz Festivali'nin son günü ise Polonezköy Dostluk MTB Bisiklet Yarışıyla renklenecek. Tarihi dostluk anısına Polonezköy Parkuru'nda 20 ila 40 km'lik turlarda pedal çevirecek sporculardan dereceye girenler çeşitli miktarlarda para ödülü ve Dostluk Kupası'nın sahibi olacak. Ayrıca Beykoz Belediyesi tarafından alana gelen ziyaretçilere festival boyunca bölgenin kirazından ikram edilecek.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Ben Polonya'dan gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyon için yoğun bir çalışma oldu. Pandemiden dolayı son 3 yıldır etkinlik yapamadık. Şükürler olsun bugün burada birlikteyiz. Allah'a şükürler olsun pandemiden kurtulduk. Her iki halk arasındaki güçlü dayanışmanın geleceğe aktarılması noktasında bu etkinliği Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve muhtarlığımızla ve mesai arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Rusya ile Ukrayna arasında barışın temin edilmesi için bütün gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz"

Festivalin açılış programında konuşan programına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güzel bir lafı var. 'Kahve bahane dostluk şahane'. Kiraz bahane burada dostluk, kardeşlik şahane. Hem milletimizin arasında hem Polonya halkıyla Türk milleti arasındaki dostluğu pekiştirmek burada bir vesile olsun diye bu festival yapılmıştır. İnşallah güzel bir etkinlik olacak ve akıllarda kalacaktır. Polonezköy sadece Türkiye'deki Polonyalılarla ve onların üzerinden Polonya ile Türkiye arasındaki dostluğu gösteren bir örnek köy olmanın ötesinde anlamlar taşıyor. 180 sene evvel orada Polonya halkının bağımsızlık mücadelesi maalesef başarısızlıkla sonuçlanıp Polonya'nın Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaştırılması sonrasında ortaya çıkan olaylardan sonra çok sayıda Polonyalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Aynı yüz seksen yıl önce olanlara benzer şekilde Ukrayna'dan maalesef göç etmek zorunda kalan çok sayıda sivil, Avrupa ülkelerine gittiği gibi Türkiye'ye de gelen Ukraynalı dostlarımız oldu. Onlara da kucak açan, onlara da ev sahipliği yapan sizsiniz. Onlara da ev sahipliği yapan milletimizdir. Dünyanın gözü önünde cereyan eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte başlayan amansız ve insanlık dışı bu saldırıların bir an evvel sona ermesi, Rusya ile Ukrayna arasında barışın temin edilmesi için bütün gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi sarf ettiğini görüyorsunuz. Arzu ederiz ki inşallah yarın Ukrayna'yla Rusya arasında tam manasıyla bir ateşkes ortaya çıksın ve daha fazla savaşın acıları sürüp gitmesin" dedi.

Onur Hamzaoğlu - Metin Başar