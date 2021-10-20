Kuru sıkı ve av tüfeği ele geçirildi

Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde devriye görevi yapan Merkez İlçe Jandarma ekipleri, köy meydanında hareketlerinden şüphelendikleri T.B. isimli şahsı durdurdular. Ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları arama sırasında 1 adet faturası üzerinde olmayan kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait 26 adet fişek ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdiler. Kurusıkı tabanca ve mermiler ile av tüfeğine el konuldu. Ayrıca, şahsa 944 TL ve bin 730 TL olmak üzere toplamda 2 bin 674 TL para cezası uygulandı.



Selçuk Akyol

