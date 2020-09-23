Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yaraları sarılıyor

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 15 Eylül'de çıkan yangında 93 hektarlık bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangında zarar gören bölgeye dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması için Samsun Büyükşehir Belediyesince önlemler artırıldı. Doğal sit, yaban hayatı geliştirme sahası ve Ramsar alanı koruma statüleri bulunmasından dolayı yanmış bölgeye herhangi bir müdahalede bulunulamıyor. Yangının üzerinden 1 hafta geçmesinin ardından doğa kendini yavaş yavaş yenilemeye başladı. Yanan bölgelerde yeniden bitkiler kendini gösterdi. Yangının çıkma nedeni ise araştırılıyor.

"Yanan alanın imara açılması asla söz konusu değil”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘imara açılma' iddialarına son noktayı koydu. Kuş Cenneti'nde yanan alanla ilgili çok ciddi çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Demir, "Yanan alan ‘2 bin dönüm' deniliyor. O kadar bir alan yanmadı. 93 hektar yani 930 dönüm bir alanda makilik bir bölgede kısmı bir yangın çıktı. Burası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koruması altında bir alandır. Özellikle UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde ve daimî listeye alınması için hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Dışişleri Bakanlığı çalışmalar yapıyor. Biz de belediye olarak bu çalışmaya ciddi anlamda destek veriyoruz. Orada bizden önceki dönemde yangın olan kısmın biraz daha 19 Mayıs ilçesi tarafında belli kaçak yapılar vardı. Bunlar yıkıldı ve temizlendi. Dolayısıyla bu yangın vesilesi ile çokça sıkça işlenen, teknik bilgiye dayanmayan, ‘yangın çıkmışsa hemen yapılaşmayı hedefleyen' gibi söylemler doğru değildir. İstense dahi olmaz. Koruma statüsü Cumhurbaşkanımız Kararnamesi ile 3. dereceden 2. dereceye çıkartıldı. ‘İmara açılma' durumu asla söz konusu değil. Bunların tamamı asılsızdır" dedi.

"1-2 yıl içerisinde kendi dokusuna kavuşacaktır"

Yangından sonra sosyal medyada çıkan söylemelere cevap veren Başkan Demir, "Şu anda da ciddi bir denetim devam ediyor. Yangının nedeni araştırılıyor. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. ‘İmara açılması' asla söz konusu değil. Bir kısım sosyal medyada görüntüleri yayınlandı, belli kanatlı hayvanların yangından etkilenmesi gibi. Böyle bir şey doğru değil. Zaten o kuşların yangın ortamında durması mümkün değildir. Kendi ekolojisi içeresinde böcekler, sürüngenler yangının içinde kalmış olabilir. Şunu da ifade edeyim: Burası 1-2 yıl içerisinde kendi doğal dokusuna kavuşacaktır. Halkımız müsterih olsun. Biz buraya müdahaleye asla müsaade etmeyiz. Koruma statüsü gereği yapılaşma asla söz konusu değildir” diye konuştu.

Kızılırmak Deltası

Kızılırmak Deltası, 2016 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edildi. Bu yıl mayıs ayında da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Kızılırmak Deltası'nın değişik ekolojik karakterlere sahip habitatlarında bugüne kadar, 561 bitki türünün varlığı belirlendi. Türkiye'de kayıt altına alınmış 483 kuş türünün de dörtte üçüne karşı gelen 352'si Kızılırmak Deltası'nda görüldü. Kızılırmak Deltası alanında farklı sınır ve ortamları içeren doğal sit, yaban hayatı geliştirme sahası ve Ramsar alanı koruma statüleri bulunmakta. Anadolu'nun en büyük 2. Ramsar alanı olan Kızılırmak Deltası, Ramsar Sözleşmesi'nin kriterlerinden 8'ini karşılayarak listeye eklendi. Bu sözleşme kapsamında bu alanın ekolojik karakterinin uluslararası düzeyde aynen korunacağı taahhüt altına alındı.

Furkan Abrek Ünal - Oğuzhan Uysal