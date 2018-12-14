Kuşadası'nda 44 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Arslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda bir ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından yeri tespit edilen söz konusu lastik bot, Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.