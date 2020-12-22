İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda 45 yaşında caretta caretta kıyıya vurdu

Kuşadası'nda 45 yaşında caretta caretta kıyıya vurdu
Kuşadası'nda 45 yaşında caretta caretta kıyıya vurdu

Kuşadası’nda iki gün arayla biri Chelonia mydas türü yeşil kaplumbağa, diğeri ise caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası olmak üzere iki kaplumbağa sahilde ölü olarak bulundu. Caretta caretta türü kaplumbağanın 45 yaşında olduğu tespit edildi.

Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yeşil kaplumbağanın Kuşadası Emektur Plajı'nda, caretta carettanın ise şehir merkezindeki halk plajında karaya vurduğunu açıkladı. Özellikle balıkçıları uyaran Sürücü, “ Trol teknelerinin yoğun olması nedeniyle, trol ağlarına takılan kaplumbağalar, nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğularak ölmektedir. Kaplumbağaların gerekli ölçüm kayıtları tutuldu. Doku örnekleri alınarak ADÜ Biyoloji Bölümüne DNA çalışması için gönderildi. Kaplumbağalar ise, mikroplastik çalışması için Dalyan'da bulunan DEKAMER'e gönderilecek“ dedi.

İsmail Ümit Dilşen - Ekrem Keser
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.