Kuşadası'nda kredi kartı dolandırıcılarına operasyon; 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir vatandaş kredi kartının çalındığını ve kendi bilgisi dışında 12 ayrı işlem ile Bin 237 TL tutarında alışveriş yapıldığını belirterek, şikayette bulundu. Vatandaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu çalıntı karttan yapılan harcamalarla ilgili tüm hesap ekstrelerini inceleyip, alış veriş yapılan yerlerdeki güvenlik kamera kayıtlarını yaklaşık 50 saat boyunca titiz bir şekilde inceleyerek, kredi kartı dolandırıcılığı olayındaki şüphelilerin İ.A., D.Ç., ve M.E. isimli kişiler olduğunu belirledi. 3 şüphelinin Soğucak Kavşağı'nda bir evde kaldığının tespit edilmesinin ardından eve baskın yapan polis ekipleri, İ.A., D.Ç., ve M.E. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

-Aranan 3 kişi daha yakalandı

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişi daha yakalandı. Polis ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi 20. Sokak üzerinde yaralama suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K.(61)'yi, Cumhuriyet Mahallesi Avcı Sokak üzerinde konutta silahla yağma suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Y.(38)'yi ve Bayraklıdede Mahallesi'ndeki kontrol noktasındaki aramalarda da Hizmet Nedeni ile güveni kötüye kullanmak suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A.(44)'yı yakaladı. Polisteki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilen 3 hükümlü de tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Zafer Hacısalihoğlu

