Kuşadası'nda nefes kesen kovalamaca

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat: 03.00 sıralarında meydana gelen olayda Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ege Mahallesi Papatya Sokak üzerinde yaya olarak bulunan ve durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan iki şüpheli önce yaya olarak kaçmaya başladı ve ardından da ileride park halindeki 09 HD 551 plakalı otomobillerine bindi. Bu kez otomobilleriyle kaçmayan şüpheliler ile polisler arasında Ege Mahallesi'nin arasında nefes kesen bir kovalama yaşandı. Çok sayıda polisin bölgeye sevk edilmesinin ardından önleri kesilen şüpheliler durduruldu. Yapılan aramada araçta bir silah ile başka bir silaha ait bir adet şarjör bulundu. Polis, şarjörü bulunan silahın atılmış olabileceği ihtimaline karşı bölgede arama yaptı. Polise zor anlar yaşatan ve kovalamaca sırasında bir evin duvarına da zarar veren iki şüpheli gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zafer Hacısalihoğlu