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Küstah cevaba tokat gibi karşılık

Küstah cevaba tokat gibi karşılık
Küstah cevaba tokat gibi karşılık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa’da Müslümanlara yönelik düşmanlığa dikkat çektiği paylaşımına küstah bir karşılık veren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'a, Avrupalıların kendilerine sığınmak isteyen mültecilerin botlarını batırarak onları ölüme terkettiklerini belgeleyen bir raporla ve “Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!” mesajıyla cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor, aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, Peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyor” sözleriyle Avrupa'daki Müslümanlara yönelik sistematik zorbalık ve düşmanlığa dikkat çekmişti.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Fahrettin Altun'un bu paylaşımına Avrupa Birliği kurucu anlaşmasının 2. maddesini ekleyerek, “Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dilerim ama antlaşmamızda tanımlanan yaşam tarzımız budur. Avrupa Yaşam Tarzı” notuyla cevap verdi.

Schinas'ın kendisinin işaret ettiği Avrupa Anlaşması'nın 2. maddesindeki “Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır” şeklindeki değerleri bile hiçe sayan paylaşımına Fahrettin Altun'un cevabı gecikmedi.

Fahrettin Altun, Schinas'ın küstah paylaşımına cevaben Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) Yunanistan'la birlikte mültecileri açık denize geri iterek ölüme terk ettiğini, böylece uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak suç işlediğini belgeleriyle anlatan bir yazıyı ekleyerek, “Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!” sözleriyle karşılık verdi.

Derya Yetim
 

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