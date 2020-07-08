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Kütahya'da bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya'da bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kütahya'da bin 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya Merkez İlçe, Altıntaş ve Tavşanlı ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda bin 280 kök kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Kütahya il merkezi, Tavşanlı ve Altıntaş ilçelerinde tespit edilen 9 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheliye ait evde ve merkeze bağlı Çubukiçi köyüne ait ormanlık alanda 6 ayrı noktada bin 280 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Şüpheliler tahkikat evraklarının tamamlanmasını müteakip mahkemeye sevk edildi.

Hüseyin Efe
 

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