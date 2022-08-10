Kuveyt Türk'ün aktif büyüklüğü 330 milyar TL'ye ulaştı

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılının ilk 6 ayında kârlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdüren banka, yılın ilk yarısında 5,8 milyar TL net kâr elde etti. Toplanan fon büyüklüğü 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 29,9 oranında artışla 275,5 milyar TL'ye ulaştıran bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 35,6 oranında artışla 167,3 milyar TL'ye yükseldi. 2022 yılı ilk 6 aylık dönemde özvarlıklarını 20,9 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 329,6 milyar TL'ye ulaştıran banka, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe ilk 10 içerisinde yer alırken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini korudu.

“Bankacılık sektörünün dönüşümünde öncü rol üstleniyoruz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2022 yılının ilk yarısında hem küresel hem de yerel zorluklara rağmen Türk bankacılık sektörü aktif kalitesinden ödün vermeden sağlıklı bir büyüme gerçekleştirdi. Belirsizliklere rağmen gerek bilanço büyüklükleri gerekse kârlılık göstergelerinde ivme yukarı yönlü olmaya devam etti. Yılın ikinci yarısında da bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Banka olarak, bu dönemde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ve teknolojik çözümleri hayata geçirmeye devam ettik. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyoruz. Stratejik öneme sahip olan firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Yılın ilk yarısında ihracatın finansmanına yönelik fon kullandırım tutarımız yüzde 67 artarak 1,14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yaptığımız anlaşmalarla güneş enerjisi santrali yatırımlarına desteğimizi artırıyoruz. Reel sektörün finansmanı misyonumuzla fon kullandırım politikamızı en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde uygulamayı sürdürmekteyiz. Katılım finansprensiplerine uygun olarak, reel sektörü desteklemeye,müşterilerimize yeni ürün ve hizmetler sunmaya, birikimlerini değerlendirmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı

Bankanın dış ticaret alanındaki yeni ürünlerinden olan Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı, ihracat yapan tüzel müşterilere yurt dışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, muhabir garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu bir hizmet sunuyor. Banka, mal mukabili ihracat alacaklarına garanti ve tahsilat hizmeti veren finansal kurumların çatı kuruluşu FCI'ya Türkiye'den üyeliği kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu olduğunu geçtiğimiz yıl kamuoyuna duyurmuştu. Banka, FCI bünyesindeki ilk işlemini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Yapılan “Uluslararası Tedarik Zinciri Finansmanı” işlemi, katılım finans alanında Türkiye ve dünyadaki ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Kamu ihaleleri için öngörülü dijital danışmanlık hizmeti

Teknoloji ve inovasyonu odağına alan banka, geçtiğimiz aylarda kamu ihaleleri özelinde inovatif ve kullanıcı odaklı önemli bir yeniliği müşterilerinin hizmetine sundu. Banka, bankacılık sektörü için geliştirdiği “kamu ihaleleri veri analizi hizmeti” ile artık ihalelere katılacak firmalar için öngörülü dijital danışmanlık sağlıyor. Hizmet kapsamında, şube çalışanları, kamu ihale kurumunun yayınladığı ihalelere hızlı bir şekilde ulaşıyor ve kullanıcılarının ilgilenebileceği kamu ihalelerini ve iş fırsatlarını erkenden tespit edebiliyor. Böylece, erken ve kapsamlı bilgiye sahip olan bankanın personeli, kullanıcılara ihaleler hakkında geniş bir yelpazede bilgi aktarımı gerçekleştirip işlerini kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti sunabiliyor.

Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 70 milyon TL'lik yatırım

Banka, sadece sunduğu hizmet ve çözümlerle değil yenilikçi fikirleri de destekleyerek girişimcilerin yanlarında olmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Banka, bu doğrultuda yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na geçtiğimiz aylarda 70 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Bankanın katılım finans ilkeleri doğrultusunda hayata geçirdiği Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı, finans piyasalarının önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan GFC Media'nın, “Bonds, Loans&Sukuk Middle East” organizasyonunda “yılın işlemi” ödülüne layık görüldü. 2010 yılında Türkiye'nin ve Kıta Avrupası'nın ilk sukuk işlemini yaparak Türkiye'yi faizsiz sermaye piyasalarıyla tanıştıran bankanın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına, Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil geniş bir coğrafyadan 150'nin üzerinde yatırımcı kuruluş katılmış ve 4,3 milyar doların üzerinde talep gelmişti.

2022 yılının ilk yarısı itibarıyla banka, reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 192,6 milyar TL destek sağladı. 2022'nin ilk 6 ayında kullandırılan fon büyümesi yüzde 35,6 düzeyinde gerçekleştive nakdi fon büyüklüğü 167,3 milyar TL'ye ulaştı. İhracatın finansmanı yönelik fon kullandırım tutarı geçen yıla göre, dolar bazında yüzde 67,2 artarak 1,14 milyar dolar oldu. Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 2 düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda yüzde 23,7 yabancı para kullandırılan fon büyümesiyle yatırımlar ve dış ticaret finanse edildi. 6 aylık toplanan fon büyümesi yüzde 29,9 oranında gerçekleşerek toplamda 275,5 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı. Yılbaşından bu yana yüzde 62,3 TL toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP'nin payı artırıldı. Cari hesabın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 57,2 olarak gerçekleşti. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 22,71 seviyesine ulaştı.