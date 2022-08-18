Kuyucak'ta ormanlık alanda başlayan yangın söndürüldü

Yangın, Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısımlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelene ekipler alevlere müdahale etti. 5 Orman Müdürlüğü, 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uğur Eser