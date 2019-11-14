Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı

Olay, Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in içerisinde meydana geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genci gören çalışanlar, durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler, gence uzun süre kalp masajı yaptı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu. 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, M.Ş.'nin çatıdan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.