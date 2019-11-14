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Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı

Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı
Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in çatısından düşen 16 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Sağlık çalışanları tarafından olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu.

Kuyumcu Kent'in çatısından düşen genç ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Yenibosna'da bulunan Kuyumcu Kent'in içerisinde meydana geldi. Yerde hareketsiz bir şekilde yatan genci gören çalışanlar, durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler, gence uzun süre kalp masajı yaptı. Olay anında bahçede bulunan vatandaşlar ise şoke oldu. 16 yaşında olduğu öğrenilen M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, M.Ş.'nin çatıdan düştüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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