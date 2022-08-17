Kuyumcuda torbalı soygun kamerada: Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar

Beylikdüzü'nde ikamet eden Muhammet E.K. aracını 4 Ağustos günü park ettiği yerde bulamayınca hemen durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aracın Pendik'te bir kuyumcu soygununa karıştığı tespit edildi. İddiaya göre 2 hırsız 10 Ağustos günü Ayhan Y.'nin sahibi olduğu kuyumcuya girip binlerce liralık altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurup kayıplara karıştı.

2 hırsız yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 suç kaydı bulunan şüpheli Yusuf D. (21) ve arkadaşı 16 suç kaydı bulunan Ömer T. (28) tespit edildi. 2 hırsız Bağcılar ve Esenyurt'ta saklandıkları adreste gözaltına alındı. Hırsızlar Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur



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