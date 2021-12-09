Kuyumcunun soyguncu tarafından vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 4 Aralık Cumartesi günü Yakutiye ilçesi Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Oğuzhan Ünal'a ait kuyumcu dükkanına müşteriymiş gibi gelen zanlı Maruf Durmaz, altınlara bakmaya başladı. Kuyucu Ünal'a ayırttırdığı altınların parasını banka üzerinden yapacağını söyleyen Durmaz, kuyumcudan ayrıldı.

Akşam saat 17.00 sıralarında tekrar kuyumcu dükkanına gelen zanlı, iş yeri sahibi Ünal'ı belinden çıkardığı silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun silahlı saldırıya uğradığı an ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Kaçan zanlı operasyonla yakalandı”

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalarda, KGYS ve iş yerlerine ait toplamda 345 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren zanlının Maruf Durmaz isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Maruf Durmaz'ın yakalanmasına yönelik, tespit edilen Karaçoban ilçesindeki iki ayrı adrese Özel Harekat timleri ve Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlı ve olay günü kullandığı silah ele geçirildi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özge Bozo



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