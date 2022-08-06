Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist daha etkisiz halde!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" paylaşımında bulundu.

Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/vKcbT4MHuN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

İLGİLİ HABER Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor

İLGİLİ HABER Tunceli’de terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi