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Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist daha etkisiz halde!

Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist daha etkisiz halde!
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: 4 terörist daha etkisiz halde!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" paylaşımında bulundu.

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