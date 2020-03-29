Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah kısa menzilli balistik füze olduğu değerlendirilen iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yerel saat ile sabah 06.10 sularında Japon Denizi'ne doğru ateşlendiği belirtilen füzelerin yaklaşık 250 kilometre uçtuktan sonra Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü öğrenildi.

Japonya hükümetinden açıklama

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin Kuzey Kore'nin son denemesi ile ilgili detaylı araştırmaları sürdürdüğünü söyledi. Ateşlenen füzelerin kısa menzilli balistik füze olduğunun değerlendirildiğini kaydeden Kono, Kuzey Kore'nin eylemleriyle uluslararası topluma meydan okuduğunu ifade etti.

Dördüncü deneme

Mart ayı içinde üç farklı füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin eylemleri uluslararası toplumun tepkisini çekmiş, en son deneme 21 Mart'ta yapılmıştı. Son gelişme ile Kuzey Kore bir ay içinde dördüncü füze denemesini gerçekleştirmiş oldu.

Burak Ersoy

