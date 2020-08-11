İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği

Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği
Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanında şüpheli araç paniği

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kuzey Marmara otoyolunun inşaat alanı önüne park edilen şüpheli araç ekipleri harekete geçirdi. Duble yol trafiğe kapatılırken, yapılan incelemelerde aracın aküsünün bittiği ve çalışmadığı için yabancı uyruklu kişiler tarafından bölgeye park edildiği öğrenildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı üzeri Camili Mahallesi mevkisinde Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kullandığı öğrenilen ve aküsünün bitmesi üzerine çalıştırılamayan 54 ADR 556 plakalı otomobil Kuzey Marmara otoyolu inşaat alanına park edildi. Araçtan şüphelenen işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede bölgeye gelerek önlem aldı.

Adapazarı-Korucuk duble yolu şüpheli araç nedeniyle trafiğe kapatılarak, otomobilin çevresi şerit ile çevrildi. İnşaat içerisinde çalışan işçiler ve çevredeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen Bomba İmha ekiplerince araç üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadı. Otomobilin yabancı uyruklu sahibinin olay yerine akü ile gelmesi olayı gün yüzüne çıkarttı. Aküsü biten ve çalışmayan araç kısa süreli paniğe neden olurken, olayın gün yüzüne çıkması sonrasında duble yol tekrar trafiğe açıldı.

Burak Can Tokyürek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.