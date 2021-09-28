Kuzey Marmara Otoyolu'nda metal yüklü tır alev alev yandı

Olay, saat 20.20 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Baran Kıyak'ın kullandığı 67 FC 828 plakalı metal ürünleri yüklü olduğu tır motor kısmından alev aldı. Kupa kısmında başlayan yangın kısa süre içinde büyüdü. Metal Ürünlerin Yüklü olduğu tırın kupa kısmı tamamen yandı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Beykoz, Sancaktepe, ve Ömerli itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken tırın kupa kısmı tamamen kül oldu. Yangından dolayı Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri yangından dolayı çevrede önlem alırken, Yanan tırın tamamen söndürülmesinin ardından yol kademeli olarak trafiğe açıldı.

Muharrem Çam