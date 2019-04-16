Kuzey Marmara Otoyolunda sona yaklaşıyor

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 4 aracın aynı anda geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar sona yaklaşıyor. Karayolları 69. Bölge Müdürleri Toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın 2020 yılında hizmete açılacağını söylediği, iki kıt'ayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlandı.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020'de tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit, 200 menfez bulunacak.

Projenin 5. kısmı Kocaeli trafiğine nefes aldıracak

İki kıt'ayı birbirine bağlayacak ve ulaşımda büyük bir rahatlamayı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek. Projede Dilovası Liman Kavşaığı-İzmit kısmında inşa edilen 4 şeritli tüneller ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor. 52 kilometre uzunluğuna sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasında yer alan projenin 5. kısmında 5 adet tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Liman Bağlantı Yolu'ndan başlayan yol Körfez ilçesinin Sevindikli Mahallesi'nden geçerek, İzmit Doğu Kavşağı mevki'inde TEM otoyoluna bağlanacak. Yaklaşık 135 metre yüksekliğindeki viyadüklere sahip olan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde tamamlanan ve trafiğe açılan yollarda çevre düzenleme çalışmalarının da bittiği görünüyor.

Hakan Öztürk