KYK Burs Kredi Başvuru Sonuçları Sorgulama 2019-2020 Son Haber

KYK Burs Kredi başvuru sonuçları sorgulama... Üniversite eğitimi gören öğrencilerin merak içerisinde beklediği KYK 2019 burs başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler merak ediliyor. KYK bursundan faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler açıklanır açıklanmaz bu haberimizde yer alacak...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUCU DETAYLARI İLE İLGİLİ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Burs/kredi alacak öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir?

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

Bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumu neye göre belirlenmektedir?

Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100' lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

Başarısızlık sebebiyle bursu krediye dönüşen öğrencilerin başarılı olma durumunda kredileri tekrar bursa dönüşebilir mi?

Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir.

Öğrenimlerini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin burs/kredi alma hakkı devam eder mi?

Kurumumuz tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

Burs/kredi taahhütnamesinde bulunan kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi cem (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedir.

Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

Kurumdan almakta olduğu burs/krediyi almak istemeyen (vazgeçen) öğrenciler nasıl bir işlem yapmalıdır?

Öğrencilerin almakta oldukları burs/krediyi almaya devam etmek istememeleri halinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bağlantısından burs/kredi vazgeçti (iptal) işlemini yapmaları gerekmektedir.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Kurumumuz örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs vermektedir.