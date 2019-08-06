KYK burs yurt başvuruları ne zaman? 2019-2020

KYK Burs Yurt başvurusu 2019'de ne zaman yapılacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıp merak edilen soruların başında yerini alıyor. KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? Kimler faydalanabilir.Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.

Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler kazandıkları burs ve krediyi alabilmek için onay işlemini artık notere gitmeden e-devlet şifresi ile e-devlet sistemi turkiye.gov.tr üzerinden kolayca yapabilecek

Burs/kredi kazanan öğrencilerin burs/kredi taahhütnamelerini noterlere gitmeden PTT üzerinden temin ettikleri e-devlet şifresiyle "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden onaylamaları yeterli olacak. Böylece öğrenciler noter masrafı ödemek zorunda kalmayacak.

KYK 2019-2020 BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

HENÜZ BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI ANCAK YAPILIR YAPILMAZ BURADAN DETAYLARA ULAŞABİLİRSİNİZ.

Yüz binlerce gence ev sahipliği yapan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları başlayınca buradan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Başvurular e-devlet üzerinden alınacağı için e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) başvurmaları gerekiyor.

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, YÖK'ün bilgi sistemi üzerinden alınacağı ve hatalı öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebilecek, bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

Kurumsal İletişim Merkezi 7/24 öğrencilerin hizmetinde

KYK, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek soru ve sorunlara, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da Kurumun resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilecek.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmekte.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu yine KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu da kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3' e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir.