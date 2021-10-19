La Palma'daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Tam 1 aydır faaliyette olan yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, yanardağdaki patlamalar şiddetini artırdı. Yanardağdaki lav çıkışı yoğunlaşırken, lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı. Lavlar, bazı yerleşim bölgelerinde ise yangına neden oldu. Adada şu ana dek lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu, yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.

Lavların denize inmesinden endişe ediliyor

Yerel yetkililer, güneydeki lav akıntısının denizden yaklaşık 200 metre uzaklıkta olması nedeniyle Tazacorte bölgesinde koruyucu önlemleri artırdı.

Bilim adamları, lavların denizle buluşmasından endişe duyuyor çünkü böyle bir durumda göz, akciğer ve cilt tahrişine neden olabilecek zehirli gazların havaya salınabileceği düşünülüyor.

Yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmiyor

Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı'nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesinin beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etmişti. Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok” demişti.

Öte yandan, İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafından daha önce yapılan açıklamada, La Palma'da son 24 saatte en büyüğü 4.3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği bildirilmişti.

La Palma Havalimanı tekrar açıldı

Adanın büyük bölümü lav ve külle kaplanırken, küller hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. İspanya Havalimanları İşletmeleri (Aena), La Palma Adası ile bağlantılı toplam 38 uçuştan 28'inin iptal edildiğini fakat hafta sonu kapatılan La Palma Havalimanı'nın yeniden açıldığını belirtmişti.



