Lapa lapa yağan kar Osmaniye'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Osmaniye'de kent merkezinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşmesiyle birlikte lapa lapa yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı dolayısıyla Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı birçok köy yayla yolu ulaşıma kapanırken vatandaşlar da kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde yağmur ve kar yağışının etkisini kaybederek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

Eyüp Yüksel İbicioğlu

