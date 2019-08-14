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Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde araç yoğunluğu başladı

Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde araç yoğunluğu başladı
Lapseki-Gelibolu Feribot iskelesinde araç yoğunluğu başladı

Lapseki-Gelibolu ile Çardak-Gelibolu feribot iskelesinde Kurban Bayramı'nın son gününde araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın son günü şehirlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler Bursa-Çanakkale karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye bağlı feribotlar zamansız olarak seferlerini sürdürüyor. Lapseki ilçesinde kara yolu güvenliğini sağlamak için Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile zabıtalar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çardak beldesinde jandarma trafik ekipleri iskeleye inen yolu normal araç trafiğine geçici olarak kapattı. Bayram dönüşü yaşanan araç yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.  

Mustafa Uçmaz

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