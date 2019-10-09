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Lavrov: 'Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı'

Lavrov: 'Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı'
Lavrov: 'Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan temasları sırasında yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Rus Bakan, “Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı” açıklamasını yaptı. Rusya'nın Şam ve Kürtlere sorunların çözümü için Suriye'deki Kürtler ve Şam'la temas kurduğunu kaydeden Lavrov, “Şam yetkilileri ve Kürt temsilcilerden bu tür bir diyaloğa hazır olduklarını duyduk. Biz diyaloğun başlamasına maksimum düzeyde katkıda bulunmaya hazırız. Diğer başlıca aktörlerin de bunu desteklemesini umuyoruz” diyerek istikrarın ancak bu şekilde çözüleceğine inandığını dile getirdi.

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