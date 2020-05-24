Leipzig deplasmanda farklı kazandı

Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 deplaslasmanında boy gösteren Red Bull Leipzig, rakibi karşısında rahat bir galibiyete uzandı. 11. dakikada Werder ile öne geçen konuk takım, 23. dakikada Poulsen ile farkı 2'ye çıkardı. 36. dakikada Sabitzer skoru 3-0 yaparken, ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Takımının ilk golünü atan Werner, 48 ve 75. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve 5-0'lık farklı galibiyetin mimarı oldu. Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Leipzig, ligde 3. sıraya yükseldi. Mainz ise 27 puanda kaldı ve ligde 15. sırada bulunuyor.