‘Leyla ve Robot' hikaye okuma platformunda

Çocuk hikayeleri ebeveynleriçin kolay ulaşılabilir mecralara yerleşiyor. Podcast yapımcısı ve şair Berna Kahraman ile ödüllü ses tasarımcısı Nihan Yeşil'in yapımcılığını üstlendiği çocuk kitabı Leyla ve Robot, Kidly'de çocuklarla buluşuyor. Amerika'da, Amazon'da İngilizce versiyonuyla okurlarıyla buluşan Leyla ve Robot, Türkçe ve İngilizce olarak Kidly'de yepyeni ve farklı bir hayal dünyasının kapılarını aralıyor.

Leyla ve Robot resimli bir çocuk hikayesi olmanın ötesinde, okurlarına sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Kitapta, animasyonlu ve orijinal ses efektleri ile ödüllü ses tasarımcısı Yeşil'in bestelediği müzikler yer alıyor. Bir macera hikayesi olan Leyla ve Robot; iyi kalpli ve zeki Leyla ile meraklı ve çalışkan Robot'un serüvenlerini konu alıyor.