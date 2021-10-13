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Libya'da 5 toplu mezarda 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Libya'da 5 toplu mezarda 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Libya'da 5 toplu mezarda 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Libya'da darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar daha bulunurken, söz konusu mezarlarda 25 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune'de yeni toplu mezarlar bulunmaya devam ediyor. Libya Hükumetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Terhune'de 5 yeni toplu mezarın daha bulunduğu ve 25 kişinin cansız bedeninin tespit edildiği aktarıldı. Kurum, kentte daha fazla toplu mezar için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Terhune'de en son 4 Ekim'de 2 toplu mezar bulunmuş, söz konusu mezarlarda 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öte yandan Terhune'de geçtiğimiz sene haziran ayında ilk toplu mezarın bulunmasından bu yana yaklaşık 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Muhammed Rabah

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