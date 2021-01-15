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Liderler aşılarını oldu

Liderler aşılarını oldu
Liderler aşılarını oldu

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı Ankara Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapıldı. İlk aşılamaların sağlık çalışanlarına yapılmaya başlamasının ardından liderler aşılarını olmaya başladı.

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İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'den getirilen Covid-19 aşısını oldu. Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başta tüm siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere, bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından ilk aşı haberi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daveti üzerine aşı olduğunu söyleyen Bahçeli, “İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise aşı için sırasını bekleyeceğini ifade ederek, “Aşı için davet de geldi. Sayın bakan aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı olan liderler arasına katıldı. Aşı olmasının ardından açıklamalarda bulunan Akşener, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza önayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum" İfadelerini kullandı.

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