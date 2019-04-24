Lifecell'den internet kazandıran oyun

Turkcell'in dijital markası Lifecell'in imza attığı yeni dijital oyun ‘Çok Net' sayesinde Turkcell ve Lifecell'liler birbirlerine internet kazandırıyor. Yapılan şirket açıklamasına göre, Lifecell'in internet sitesi üzerinden sunulan oyunla katılımcılar, oyunun yer aldığı filmi izleyerek sonsuzluk ikonlarını yakalıyor ve topladıkları puanla genel skora katkı sağlıyor. Genel skorun 100 milyon olması durumunda oyunu oynayan tüm katılımcıların her biri günlük, haftalık ya da aylık 10 GB internet kazanabilecek.

Oyunun genel skoru 3 Mayıs'ta açıklanacak

Lifecell'in merakla beklenen dijital oyunu 3 Mayıs'a kadar sürecek. Oyuna katılıp, internet kazanmak isteyen tüm Turkcell ve Lifecell bireysel aboneleri, lifecell.com.tr'ye girerek istedikleri kadar oynayabilecek ve genel skoru artırmak için çalışacak. Oyuna katılan herkes genel skora göre internet hediyesinin sahip olacak.

“Lifecell ile şaşırtmaya devam edeceğiz”

Yeni oyunla ilgili olarak Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi:

“Dijital markamız Lifecell'in ruhuna uygun olarak kullanıcılarımızı her geçen gün yeni özelliklerimizle buluşturarak, bugüne kadar karşılaşmadıkları bir deneyim sunuyoruz. Bugüne kadar birçok sıra dışı yeniliğe imza attığımız markamız farkını ortaya koyarak kısa zamanda milyonlarca müşterinin tercihini kazandı. Yeni dijital oyunumuzla da fark oluşturarak tüm kullanıcılarımızın oynadıkça birlikte kazanacağı sürpriz bir kurgu hazırladık. Türkiye'nin ezberleri bozan dijital markası ile müşterilerimizi şaşırtmaya ve onlara kazandırmaya devam edeceğiz.”

10 gün sürecek oyun sonunda ortaya çıkacak genel skora göre hediye internet kazananlar, hediyelerini BiP Lifecell kanalı üzerinden ‘Çok Net' kampanyasını seçerek alabilecek. Kazanılan GB'lar haftalık, günlük veya aylık olarak hatlara yüklenecek. Kazananlar internetlerini diledikleri zaman kullanabilecek.