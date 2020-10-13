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Likee, Türkiye'ye odaklandı

Likee, Türkiye'ye odaklandı
Likee, Türkiye'ye odaklandı

Küresel kısa video oluşturma platformu Likee şimdi de Türkiye'deki varlığını güçlendirmeye odaklanıyor.

Orta Doğu bölgesi genelinde ilgi görmeye başlayan, Singapur'un önde gelen küresel kısa video oluşturma platformu Likee şimdi de Türkiye'deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Platform, varlığını daha da pekiştirmek ve kreaitf kişilerin parlamasını sağlamak için yerel yeteneklere yatırım yapmayı planlıyor.

Platform, önümüzdeki birkaç ay boyunca yaşam tarzı, sanat, müzik, spor ve başka konularda tutkularını sergilemeyi arzu eden 1.000'i aşkın içerik oluşturucusunu belirleyip işbirliği yapmayı hedefliyor.

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