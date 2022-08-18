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Limuzin ile Paris'ten memleketine geldi

Limuzin ile Paris'ten memleketine geldi
Limuzin ile Paris'ten memleketine geldi

Fransa'nın başkenti Paris‘te yaşayan Kayserili Samet Bostancı, satın aldığı limuzinle 4 bin kilometre uzaklıktaki memleketine gelerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Limuzin ile Paris'ten memleketine geldi - Tıkla İzle

Samet Bostancı, küçük yaşta gittiği Paris'te caddede giderken gördüğü limuzin şoförü tarafından azarlanınca kendisine ileride limuzin alma hedefini koydu. 15 yıl sonra çocukluk hayalini gerçekleştiren Bostancı, bir limuzin satın aldı. Bostancı, limuzini ile 4 bin kilometre uzaklıktaki memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasına geldi. Kasabaya limuzinle giren Bostancı, vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Samet Bostancı, aracının çoğu zaman devlet büyüklerinde görmeye alışkın olunan, ünlülerin ve bazı promosyonların en büyük unsuru olan limuzin otomobillerden Amerikan model Lincoln Town CarV8 4,6L benzinli ve 9 metre uzunluğunda olduğunu, 10 koltuğu bulunan limuzinin Amerika'da özel şoförlerin yanı sıra düğün ve balo gecelerinde gelir kazanmak mantığıyla üretildiğini söyledi.

Cem Atakan

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